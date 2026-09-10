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Микрофон Defender MIC-117 (64117) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Defender MIC-117 (64117)

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Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 1
Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 2
Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 3
Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 4
Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 1
  • Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 2
  • Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 3
  • Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 4
  • Микрофон Defender MIC-117 (64117) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон Defender MIC-117 (64117)
350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
29х14х3
Вес, г.
140

Описание товара Микрофон Defender MIC-117 (64117)

Настольный компьютерный микрофон. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Микрофон с шумоподавлением.

Отзывы о товаре Микрофон Defender MIC-117 (64117)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Описание
Настольный компьютерный микрофон. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы. Микрофон с шумоподавлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микрофон Defender MIC-117 (64117) - по цене 350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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