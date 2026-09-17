Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748892
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
24
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5
Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)
Петличный микрофон DJI — лёгкое решение для записи голоса и создания мобильного контента. Беспроводное подключение помогает сохранить свободу движений, а вес всего 10 г делает микрофон практически незаметным при использовании. Конденсаторный принцип действия и всенаправленная диаграмма направленности обеспечивают чувствительность 24 дБ и удобный захват звука вокруг микрофона. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, а кабель длиной 1,2 м добавляет гибкости при подключении. Подсветка отсутствует — лаконичный формат без лишних деталей.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, два портативных передатчика со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
всенаправленный
Чувствительность, дБ
24
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Петличный микрофон DJI — лёгкое решение для записи голоса и создания мобильного контента. Беспроводное подключение помогает сохранить свободу движений, а вес всего 10 г делает микрофон практически незаметным при использовании. Конденсаторный принцип действия и всенаправленная диаграмма направленности обеспечивают чувствительность 24 дБ и удобный захват звука вокруг микрофона. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, а кабель длиной 1,2 м добавляет гибкости при подключении. Подсветка отсутствует — лаконичный формат без лишних деталей.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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