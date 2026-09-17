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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX)

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Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 1
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 2
Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 1
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 2
  • Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748894
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Характеристики

Бренд
Dji
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, портативный передатчик со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Чувствительность, дБ
38
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х7
Вес, г.
5

Описание товара Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX)

Петличный микрофон DJI — компактное беспроводное решение для записи голоса. Конденсаторный принцип действия и круговая диаграмма направленности помогают улавливать звук со всех сторон, а вес всего 18 г делает микрофон лёгким и удобным для длительного использования. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, имеет чувствительность 38 дБ и комплектуется кабелем длиной 1,2 м. Подсветка отсутствует, поэтому микрофон сохраняет сдержанный функциональный вид.

Отзывы о товаре Беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX)




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Характеристики
Бренд
Dji
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
петличный
Подключение
беспроводное
Комплектация
портативный приемник, портативный передатчик со встроенным микрофоном
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
круговой
Чувствительность, дБ
38
Подсветка
нет
Разъемы
USB Type-C, jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Петличный микрофон DJI — компактное беспроводное решение для записи голоса. Конденсаторный принцип действия и круговая диаграмма направленности помогают улавливать звук со всех сторон, а вес всего 18 г делает микрофон лёгким и удобным для длительного использования. Модель оснащена разъёмами jack 3.5 мм и USB Type-C, имеет чувствительность 38 дБ и комплектуется кабелем длиной 1,2 м. Подсветка отсутствует, поэтому микрофон сохраняет сдержанный функциональный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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