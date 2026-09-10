Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233
Волшебная детская кукла с аксессуарами Defa Lucy в красивом ярком платье, выполненная по прототипу Барби, станет отличным подарком для каждой девочки. В комплекте с куклой Ваша кроха найдет целую коллекцию разнообразных украшений, туфелек и сумочек. Играя с куклой, девочка будет моделировать знакомые ситуации из жизни, наряжать и переодевать ее, что способствует не только тренировке мелкой моторики, но и прекрасно развивает коммуникативные и языковые навыки. Игрушка высотой 29 см особенно придется по душе юным любительницам моды и красивых нарядов, а также дополнена подарочной упаковкой. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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