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Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233

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Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 1
Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 2
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Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 5
Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 6
Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 7
Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 8
Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 1
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 2
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 3
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 4
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 5
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 6
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 7
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 8
  • Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
730 руб.  1 309 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464096
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Характеристики

Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Размеры в упаковке, см
32х22х6
Вес, г.
290

Описание товара Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233

Волшебная детская кукла с аксессуарами Defa Lucy в красивом ярком платье, выполненная по прототипу Барби, станет отличным подарком для каждой девочки. В комплекте с куклой Ваша кроха найдет целую коллекцию разнообразных украшений, туфелек и сумочек. Играя с куклой, девочка будет моделировать знакомые ситуации из жизни, наряжать и переодевать ее, что способствует не только тренировке мелкой моторики, но и прекрасно развивает коммуникативные и языковые навыки. Игрушка высотой 29 см особенно придется по душе юным любительницам моды и красивых нарядов, а также дополнена подарочной упаковкой. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Кукла с аксессуарами в коробке,29 см 8233




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Характеристики
Бренд
DEFA Lucy
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Описание
Волшебная детская кукла с аксессуарами Defa Lucy в красивом ярком платье, выполненная по прототипу Барби, станет отличным подарком для каждой девочки. В комплекте с куклой Ваша кроха найдет целую коллекцию разнообразных украшений, туфелек и сумочек. Играя с куклой, девочка будет моделировать знакомые ситуации из жизни, наряжать и переодевать ее, что способствует не только тренировке мелкой моторики, но и прекрасно развивает коммуникативные и языковые навыки. Игрушка высотой 29 см особенно придется по душе юным любительницам моды и красивых нарядов, а также дополнена подарочной упаковкой. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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