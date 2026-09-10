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Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK)

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Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 1
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 2
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 3
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 4
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 5
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 6
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 7
Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 1
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 2
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 3
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 4
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 5
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 6
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 7
  • Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458999
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
375

Описание товара Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK)

Наушники с активным шумоподавлением Tune 660NC — это превосходный звук без шума! Наслаждайтесь звучанием JBL Pure Bass до 44 часов и мгновенно заряжайте (всего 5 минут дают еще 2 часа работы). Закончился заряд аккумулятора? Просто подключите дополнительный съемный кабель и слушайте музыку дальше. JBL Tune 660NC мгновенно подключаются к вашему устройству Android благодаря функции быстрого сопряжения Google Fast Pair. А с помощью удобных кнопок на чашке наушника можно управлять громкостью и звонками, не вынимая устройство из кармана. Выбирайте оптимальный цвет под настроение. Невероятно легкие наушники полностью складываются и поместятся где угодно. С ними ваш день станет ярче!

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 660NC черный (JBLT660NCBLK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники с активным шумоподавлением Tune 660NC — это превосходный звук без шума! Наслаждайтесь звучанием JBL Pure Bass до 44 часов и мгновенно заряжайте (всего 5 минут дают еще 2 часа работы). Закончился заряд аккумулятора? Просто подключите дополнительный съемный кабель и слушайте музыку дальше. JBL Tune 660NC мгновенно подключаются к вашему устройству Android благодаря функции быстрого сопряжения Google Fast Pair. А с помощью удобных кнопок на чашке наушника можно управлять громкостью и звонками, не вынимая устройство из кармана. Выбирайте оптимальный цвет под настроение. Невероятно легкие наушники полностью складываются и поместятся где угодно. С ними ваш день станет ярче!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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