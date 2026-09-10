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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB)

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Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB) - фото 1
Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB) - фото 1
  • Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
9 850 руб.  31 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457100
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х14
Вес, кг.
3.41

Описание товара Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB)

Керамический картридж Sedal 35 мм. Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1, 2 м. Металлическая рукоятка



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиеническим душем Lemark Peretto, встраиваемый (LM6319RB)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13.8
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
35
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Керамический картридж Sedal 35 мм. Аксессуары в комплекте: лейка для биде с нажимным механизмом, шланг 1, 2 м. Металлическая рукоятка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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