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Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL

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Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
199
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический
  • Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
19 962 руб.  23 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457097
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
42
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
199
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х7
Вес, кг.
1.03

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL

Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Ursus LM7209BL

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте идет также донный клапан со сливное отверстие раковины в цвет смесителя, что приятно порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2023
Almaz G.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый…без косяков…покраска отличная…тяжёлый…дизайн чёткий…до монтажа ещё дело не дошло…
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2022
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю все смесители данной фирмы ! Качество устраивает .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
42
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
199
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Способ монтажа - настенный, гибкая подводка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте идет также донный клапан со сливное отверстие раковины в цвет смесителя, что приятно порадовало.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2023
Almaz G.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый…без косяков…покраска отличная…тяжёлый…дизайн чёткий…до монтажа ещё дело не дошло…
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2022
Марина М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю все смесители данной фирмы ! Качество устраивает .


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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