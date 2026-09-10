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Штанга для душа Lemark LM8074CG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга для душа Lemark LM8074CG

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Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 1
Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 2
Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 3
Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые штанги (стойки)
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 1
  • Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 2
  • Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 3
  • Штанга для душа Lemark LM8074CG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
1 990 руб.  5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457059
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые штанги (стойки)
Высота душевой штанги
81 см
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х22х10
Вес, кг.
2.09

Описание товара Штанга для душа Lemark LM8074CG

Штанга для душа Lemark LM8074CG подчеркнет стильный интерьер душа. Изделие обладает непритязательным дизайном в стиле hi - Tech. Главной технической характеристикой модели, важной для ее установки в душе, является высота - 810 мм. Изделие изготовлено из такого надежного материала, как нержавеющая сталь/пластик, с покрытием в цвете хром/золото. Он не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов.

Отзывы о товаре Штанга для душа Lemark LM8074CG




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевые штанги (стойки)
Высота душевой штанги
81 см
Страна производства
Чехия
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Штанга для душа Lemark LM8074CG подчеркнет стильный интерьер душа. Изделие обладает непритязательным дизайном в стиле hi - Tech. Главной технической характеристикой модели, важной для ее установки в душе, является высота - 810 мм. Изделие изготовлено из такого надежного материала, как нержавеющая сталь/пластик, с покрытием в цвете хром/золото. Он не подвержен коррозии, а потому прослужит без ремонтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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