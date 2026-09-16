Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром
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Характеристики
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736577
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Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
100
Описание товара Держатель ручного душа Hansgrohe Porter'S 28331 хром
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных ванных комнат, где важны стиль и функциональность. Округлая форма добавляет интерьеру мягкости и визуального комфорта, а глянцевая хромированная поверхность делает каждый элемент заметным акцентом и легко сочетается с любой современной сантехникой. Лёгкий и прочный пластик отвечает за практичность — монтаж и уход не доставят хлопот. Немецкое качество Hansgrohe гарантирует надёжность на долгие годы. Идеальное решение для тех, кто ценит сочетание эстетики и удобства.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для современных ванных комнат, где важны стиль и функциональность. Округлая форма добавляет интерьеру мягкости и визуального комфорта, а глянцевая хромированная поверхность делает каждый элемент заметным акцентом и легко сочетается с любой современной сантехникой. Лёгкий и прочный пластик отвечает за практичность — монтаж и уход не доставят хлопот. Немецкое качество Hansgrohe гарантирует надёжность на долгие годы. Идеальное решение для тех, кто ценит сочетание эстетики и удобства.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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