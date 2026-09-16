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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736487
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х7х5
Вес, г.
500

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный

Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
черный
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
матовая
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Описание
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Blend 240 27809670 матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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