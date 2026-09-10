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Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000

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Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 2
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 3
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 4
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 5
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 6
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 7
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 8
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 9
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
159
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456083
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Аэратор; Эксцентрики; Отражатели; Инструкция; Упаковка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
159
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000

Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
Смеситель; Аэратор; Эксцентрики; Отражатели; Инструкция; Упаковка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
159
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных хозяев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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