Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%160 руб. 440 руб.
В наличии
Код товара: 45083
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
160 руб. -64%
440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA
|Функциональный тип
|Адаптер
|Тип
|питания
|Разъем1
|Molex
|Разъем2
|POWER SATA
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 220 руб.55 руб. в СплитКабель USB 2.0 Pro Cablexpert, AM/BM, 4.5м, экран, феррит.кольцо...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитКабель Defender USB 2.0 AM-BM USB04-10PRO
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB AM-BM 5m (UC5010-050C)
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКабель Defender USB02-17 USB - USB 5м (87454)
-
В наличииЦена 300 руб. 530 руб.75 руб. в СплитКабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитКабель Defender USB04-17 USB - USB 5м (83765)
-
В наличииЦена 320 руб. 690 руб.80 руб. в СплитКабель Cactus CS-USB.A.USB.C-1.8 USB (m)-USB Type-C (m) 1.8м бел...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитКабель удлинитель 5bites USB AM-AF 5m (UC5011-050A)
-
В наличииЦена 390 руб. 790 руб.98 руб. в СплитУдлинитель GCR 1.0m RS-232/RS-232 9M/9F Premium, серый 30 AWG GC...
-
В наличииЦена 460 руб. 920 руб.115 руб. в СплитПереходник TP-Link UC400 USB Type-C (m) USB 3.0 A(f) 0.1м
-
В наличииЦена 560 руб. 730 руб.140 руб. в СплитКабель VCOM USB-AM - COM 1.2м (VUS7050)
-
В наличииЦена 560 руб. 790 руб.140 руб. в СплитКабель VCOM USB3 AM - AF 1.8м (VUS7065-1.8M)
Бренд
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
|Функциональный тип
|Адаптер
|Тип
|питания
|Разъем1
|Molex
|Разъем2
|POWER SATA
Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA - по цене 160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA