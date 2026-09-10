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Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA

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Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
160 руб.  440 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 45083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA
160 руб. -64%
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA

Функциональный тип Адаптер
Тип питания
Разъем1 Molex
Разъем2 POWER SATA

Отзывы о товаре Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Адаптер
Разъем 1
Molex
Разъем 2
SATA
Длина кабеля, м
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональный тип Адаптер
Тип питания
Разъем1 Molex
Разъем2 POWER SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель адаптер питания 5.25 - Serial ATA - по цене 160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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