Top.Mail.Ru
Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
280 руб.  530 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)
280 руб. -47%
530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)

Профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с.

Отзывы о товаре Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB 2.0 A (m)
Разъем 2
USB 2.0 A (f)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный USB2.0 удлинитель с ферритовыми кольцами и износостойкими позолоченными разъемами. Спецификация USB2.0 обеспечивает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 5bites USB AM-AF 1.8m (UC5011-018A) - этот товар вы можете купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...