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Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл

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Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 1
Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 2
Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 3
Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термокружка
  • Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 1
  • Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 2
  • Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 3
  • Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.45
Особенности
ручка на корпусе, крышка
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х10
Вес, г.
220

Описание товара Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл

В термокружке Biostal 450NM-C, и это отличает ее от обычных кружек и чашек, чай или кофе дольше сохраняют свой вкус и тепло, а пользоваться ею можно, не боясь обжечься о ее стенки. Термокружка Biostal 450NM-C, это вещь, незаменимая в быту, на работе, в дороге и на прогулке. Подарите ее близкому человеку, и она станет ему надежным другом и помощником в жизни.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термокружка
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.45
Особенности
ручка на корпусе, крышка
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Описание
В термокружке Biostal 450NM-C, и это отличает ее от обычных кружек и чашек, чай или кофе дольше сохраняют свой вкус и тепло, а пользоваться ею можно, не боясь обжечься о ее стенки. Термокружка Biostal 450NM-C, это вещь, незаменимая в быту, на работе, в дороге и на прогулке. Подарите ее близкому человеку, и она станет ему надежным другом и помощником в жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal NM-450C Silver Steel 450 мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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