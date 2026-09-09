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Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл

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Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 1
Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 2
Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 3
Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 1
  • Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 2
  • Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 3
  • Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
850 руб.  1 326 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл
850 руб. -36%
1 326 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.37
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х9
Вес, г.
170

Описание товара Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл

Кружка-термос надолго сохранит напитки горячими, а малые габариты и вес позволяют разместить ее в любом рюкзаке или сумке. Размер: 11,5х9,2х13,5 см. Вес: 170 г.

Отзывы о товаре Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.37
Применение
для жидкости
Страна производитель
Китай
Описание
Кружка-термос надолго сохранит напитки горячими, а малые габариты и вес позволяют разместить ее в любом рюкзаке или сумке. Размер: 11,5х9,2х13,5 см. Вес: 170 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термокружка Biostal NM-105 A 370 мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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