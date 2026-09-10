Термос Relaxika 101 (R101.750.1) 0,75 л стальной
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Характеристики
Тип товара
Термосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 040 руб. 2 152 руб.
В наличии
Код товара: 450552
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 040 руб. -52%
2 152 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
30 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х9х9
Вес, г.
620
Описание товара Термос Relaxika 101 (R101.750.1) 0,75 л стальной
Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 36 часов и горячим до 30 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Бренд
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
0.75
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
30 ч для горячего, 36 ч для холодного
Страна производитель
Китай
Классический термос Relaxika с высокими показателями удержания температуры напитка для походов, путешествий, спорта и ежедневного использования. Прочные двойные стенки из высококачественной нержавеющей стали 18/8 с вакуумной изоляцией гарантируют, что ваш напиток останется холодным в течение 36 часов и горячим до 30 часов. Этот материал не только прочен, но и гигиеничен, не выделяет никаких вредных для здоровья веществ. Ваши напитки сохраняет естественный вкус и не приобретут посторонний запах.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Термос Relaxika 101 (R101.750.1) 0,75 л стальной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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