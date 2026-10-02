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Термос Stayer Comfort 48100-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Stayer Comfort 48100-1000

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Термос Stayer Comfort 48100-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Термос Stayer Comfort 48100-1000
1 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
сталь
Особенности
с клапаном
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
6
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х12
Вес, г.
480

Описание товара Термос Stayer Comfort 48100-1000

Термос STAYER COMFORT 48100-1000 сохраняет температуру напитка. Производится из пищевой нержавеющей стали, поэтому не выделяет вредных веществ. Имеет пробку-клапан с резьбовым соединением. Крышку можно использовать как кружку. Термос удобно брать с собой в поход, на прогулку или в путешествие.

Отзывы о товаре Термос Stayer Comfort 48100-1000




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Термос
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
сталь
Особенности
с клапаном
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
6
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Описание
Термос STAYER COMFORT 48100-1000 сохраняет температуру напитка. Производится из пищевой нержавеющей стали, поэтому не выделяет вредных веществ. Имеет пробку-клапан с резьбовым соединением. Крышку можно использовать как кружку. Термос удобно брать с собой в поход, на прогулку или в путешествие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Stayer Comfort 48100-1000 - стоимость товара 1050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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