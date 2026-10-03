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5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz, Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка - фото 1
  • 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка - фото 2
  • 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz, Fusion
Трек-лист
Blues A La Carte, Harry's Last Stand, Down In The Depths, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка

"Introducing Wayne Shorter" - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера,первоначально выпущенного в 1959 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.

Tracklist

  1. Blues A La Carte
  2. Harry's Last Stand
  3. Down In The Depths
  4. Pug Nose
  5. Black Diamond
  6. Mack The Knife

Отзывы о товаре 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Introducing Wayne Shorter
Жанр
Jazz, Fusion
Трек-лист
Blues A La Carte, Harry's Last Stand, Down In The Depths, Pug Nose, Black Diamond, Mack The Knife
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Introducing Wayne Shorter" - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера,первоначально выпущенного в 1959 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.

Tracklist

  1. Blues A La Carte
  2. Harry's Last Stand
  3. Down In The Depths
  4. Pug Nose
  5. Black Diamond
  6. Mack The Knife
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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