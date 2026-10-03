5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка
"Introducing Wayne Shorter" - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера,первоначально выпущенного в 1959 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.
Tracklist
- Blues A La Carte
- Harry's Last Stand
- Down In The Depths
- Pug Nose
- Black Diamond
- Mack The Knife
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (Opaque Red) (0081227943196) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитAretha Franklin - Aretha's Greatest Hits (0081227943516) винилов...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
"Introducing Wayne Shorter" - переиздание дебютного студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера,первоначально выпущенного в 1959 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.
Tracklist
- Blues A La Carte
- Harry's Last Stand
- Down In The Depths
- Pug Nose
- Black Diamond
- Mack The Knife
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 5060397601759, Shorter, Wayne, Introducing виниловая пластинка