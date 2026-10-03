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OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка

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OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 1
OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 2
OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 3
OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 4
OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Dick Tracy (Original Score)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Dick Tracy (Original Score)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка

OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Danny Elfman
Альбом (сингл)
Dick Tracy (Original Score)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
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Страна производитель
Китай
Описание
OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Dick Tracy (Danny Elfman) (coloured) (0093624895374) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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