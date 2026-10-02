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N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка

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N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - фото 1
N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - фото 1
  • N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435037738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Party People, Hypnotize U, HeMe, Victory, Perfect Defect, I've Seen The Light / (Interlude) InClouds, God Bless Us All, Life As A Fish, Nothing On You, Hot-N-Fun, It's In The Air, Sacred Temple, I Wanna Jam, The Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка

Переиздание альбома 2010 г. американской хип-хоп/фанк группы.

Отзывы о товаре N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435037738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
N.E.R.D
Альбом (сингл)
Nothing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Party People, Hypnotize U, HeMe, Victory, Perfect Defect, I've Seen The Light / (Interlude) InClouds, God Bless Us All, Life As A Fish, Nothing On You, Hot-N-Fun, It's In The Air, Sacred Temple, I Wanna Jam, The Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 2010 г. американской хип-хоп/фанк группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


N.E.R.D. - Nothing (0602435037738) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5360 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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