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Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb

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Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422134
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
440x44x180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
2.27

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb

16-портовый гигабитный коммутатор TL-SF1016 предназначен для удовлетворения сетевых нужд наиболее требовательных рабочих групп и отделов. Надежный, простой в управлении коммутатор TL-SF1016 оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с. Модель TL-SF1016 сочетает в себе простоту использования и непревзойденные рабочие характеристики, представляет собой исключительную ценность для любого системного администратора, который хочет наилучшее возможное сетевое решение по наиболее приемлемой цене.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
440x44x180
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
16-портовый гигабитный коммутатор TL-SF1016 предназначен для удовлетворения сетевых нужд наиболее требовательных рабочих групп и отделов. Надежный, простой в управлении коммутатор TL-SF1016 оснащен 16 портами 10/100 Мбит/с. Модель TL-SF1016 сочетает в себе простоту использования и непревзойденные рабочие характеристики, представляет собой исключительную ценность для любого системного администратора, который хочет наилучшее возможное сетевое решение по наиболее приемлемой цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link TL-SF1016 16x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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