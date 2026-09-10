Картридж лазерный G&G GG-TK5230Y желтый
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Характеристики
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5230Y желтый
G&amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов. На сегодня, доля компании на мировом рынке чипов составляет более 70% , доля на мировом рынке совместимых расходных материалов более 20%. Ninestar обеспечивает высокое качество и сервис покупателям во всём мире в течении более десяти лет. Компания Ninestar имеет собственное производство, собственную команду инженеров и несколько R&amp;amp;D центров. Ninestar Group принадлежат филиалы, склады и логистические центры в Нидерландах, США, Японии, Германии и Швейцарии. Продукция и услуги Ninestar Group представлены в более чем 100 странах мира, ими пользуются более 200 миллионов потребителей. Дочерняя компания Ninestar Group, Seine, была награждена званием «Самой ценной компании/The Most Valuable Enterprise» и заняла четвертую строчку в рейтинге крупных и малых предприятий Best SMEs (компаний среднего бизнеса) в 2011г, а также в рейтинге «Up-And-Comers» («Восходящих бизнес-звезд») в 2012 году. Оба рейтинга принадлежат Forbes China.
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