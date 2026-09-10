Бритва электрическая Бердск 3342
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х7
Вес, г.
320
Описание товара Бритва электрическая Бердск 3342
Современная бритва для сухого бритья, количество оборотов двигателя в мин. от 3 100 до 3 400, 3 бреющие головки, сетевое питание 220 В, самозатачивающиеся ножи из высококачественной стали, мощный, надёжный и малошумный микродвигатель.
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Современная бритва для сухого бритья, количество оборотов двигателя в мин. от 3 100 до 3 400, 3 бреющие головки, сетевое питание 220 В, самозатачивающиеся ножи из высококачественной стали, мощный, надёжный и малошумный микродвигатель.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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