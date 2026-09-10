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Лото деревянное 02001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лото деревянное 02001

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Лото деревянное 02001 - фото 1
Лото деревянное 02001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип игры
развивающая, лото
Возраст
от 8 лет
Максимальное количество участников
от 2
Количество деталей
205
  • Лото деревянное 02001 - фото 1
  • Лото деревянное 02001 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
800 руб.  1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417854
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Тип игры
развивающая, лото
Возраст
от 8 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
дерево, пластик, картон, текстиль
Количество деталей
205
Комплектация
игровые карточки 24 шт, бочата с числами 90 шт, маркеры 90 шт, мешок 1 шт, правила игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х3
Вес, г.
700

Описание товара Лото деревянное 02001

Классическое лото. Настольная игра, в которой могут принимать участие 2 и более человек. Цель игроков – заполнить игровые поля фишками с соответствующими цифрами, согласно правилам.

Отзывы о товаре Лото деревянное 02001




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Тип игры
развивающая, лото
Возраст
от 8 лет
Максимальное количество участников
от 2
Материал
дерево, пластик, картон, текстиль
Количество деталей
205
Комплектация
игровые карточки 24 шт, бочата с числами 90 шт, маркеры 90 шт, мешок 1 шт, правила игры
Страна производитель
Китай
Описание
Классическое лото. Настольная игра, в которой могут принимать участие 2 и более человек. Цель игроков – заполнить игровые поля фишками с соответствующими цифрами, согласно правилам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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