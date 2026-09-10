Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414555
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Основной цвет
коричневый
Прочее
электрическая спираль, индикация сети, индикация работы,антипригарное покрытие,замок фиксации
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
Функции и особенности
приготовление сендвичей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х11
Вес, г.
958
Описание товара Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 отлично подойдет для приготовления сэндвичей и быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.
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Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Основной цвет
коричневый
Прочее
электрическая спираль, индикация сети, индикация работы,антипригарное покрытие,замок фиксации
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
Функции и особенности
приготовление сендвичей
Страна производитель
Китай
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 отлично подойдет для приготовления сэндвичей и быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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