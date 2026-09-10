Top.Mail.Ru
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 1
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 2
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 3
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 4
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 5
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 6
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 1
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 2
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 3
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 4
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 5
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 6
  • Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Основной цвет
коричневый
Прочее
электрическая спираль, индикация сети, индикация работы,антипригарное покрытие,замок фиксации
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
Функции и особенности
приготовление сендвичей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х11
Вес, г.
958

Описание товара Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый

Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 отлично подойдет для приготовления сэндвичей и быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.

Отзывы о товаре Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Основной цвет
коричневый
Прочее
электрическая спираль, индикация сети, индикация работы,антипригарное покрытие,замок фиксации
Страна производства
Республика Корея
Материал корпуса
пластик
Мощность
600 Вт
Количество порций
2
Управление
механическое
Функции и особенности
приготовление сендвичей
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 отлично подойдет для приготовления сэндвичей и быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сэндвичница Hyundai HYSM-1101 коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...