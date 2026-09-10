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Кулер для процессора Noctua NH-U12A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-U12A

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Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 3
Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 4
Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 5
Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 3
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 4
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 5
  • Кулер для процессора Noctua NH-U12A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
13 630 руб.  17 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413403
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
22х18х17
Вес, кг.
1.81

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U12A

Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций. Отличительной особенностью данной модели является возможность установки как на сокеты для процессоров Intel, так и на сокеты от AMD. Помимо этого модуль отличается простой конструкцией, что делает установку особенно удобной и быстрой. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 7 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 200 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 120 мм, который способен развивать скорость до 2000 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 60 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 22.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] подключается при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя 2 вентилятора, монтажный набор, Y-кабель, адаптер LNA, а также термопасту в отдельной емкости.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-U12A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций. Отличительной особенностью данной модели является возможность установки как на сокеты для процессоров Intel, так и на сокеты от AMD. Помимо этого модуль отличается простой конструкцией, что делает установку особенно удобной и быстрой. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 7 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 200 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 120 мм, который способен развивать скорость до 2000 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 60 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 22.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] подключается при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя 2 вентилятора, монтажный набор, Y-кабель, адаптер LNA, а также термопасту в отдельной емкости.
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