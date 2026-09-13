Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 (ACFRE00189A)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718826
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
13.5
Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 420 (ACFRE00189A)
ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB Black — это трёхсекционная система жидкостного охлаждения процессора, отличающаяся высокой эффективностью и тишиной своей работы. Отличительными особенностями системы являются 38-мм радиатор, охлаждающая поверхность которого была увеличена на 23% путем увеличения плотности рёбер, и мощный 60-мм VRM-вентилятор, способный значительно понизить температуру зоны VRM на материнской плате. Данная модель оснащена тремя фирменными 140-мм P-вентиляторами с A-RGB Gen.2, обеспечивающими очень высокое статическое давление воздуха.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
45
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB Black — это трёхсекционная система жидкостного охлаждения процессора, отличающаяся высокой эффективностью и тишиной своей работы. Отличительными особенностями системы являются 38-мм радиатор, охлаждающая поверхность которого была увеличена на 23% путем увеличения плотности рёбер, и мощный 60-мм VRM-вентилятор, способный значительно понизить температуру зоны VRM на материнской плате. Данная модель оснащена тремя фирменными 140-мм P-вентиляторами с A-RGB Gen.2, обеспечивающими очень высокое статическое давление воздуха.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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