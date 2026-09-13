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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный

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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 6
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 7
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 8
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 9
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 10
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 11
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 11
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716537
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2500 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
3.44

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный

Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2500 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SB.R0) черный


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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