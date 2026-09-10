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Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный

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Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411143
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Кабель
Разъемы
VGA / PS/2
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
358

Описание товара Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный

KVM-кабели DKVM-CB/A и DKVM-CB/B длиной 1,8 м предназначены для подключения компьютера к KVM-переключателям D-Link DKVM-4K/A и DKVM-4K/B соответственно. Кабели оснащены 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на компьютере (кабель DKVM-CB/A также оснащен 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на KVM-переключателе), а также 15-контактными разъемами HDB для подключения к порту VGA на компьютере и KVM-переключателе. DKVM-CB/A и DKVM-CB/B позволяют сохранить пространство на рабочем столе благодаря объединению нескольких кабелей в одной связке. Каждый разъем обладает своим цветовым кодом (PC99), что гарантирует правильное подключение.

Отзывы о товаре Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Кабель
Разъемы
VGA / PS/2
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
KVM-кабели DKVM-CB/A и DKVM-CB/B длиной 1,8 м предназначены для подключения компьютера к KVM-переключателям D-Link DKVM-4K/A и DKVM-4K/B соответственно. Кабели оснащены 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на компьютере (кабель DKVM-CB/A также оснащен 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на KVM-переключателе), а также 15-контактными разъемами HDB для подключения к порту VGA на компьютере и KVM-переключателе. DKVM-CB/A и DKVM-CB/B позволяют сохранить пространство на рабочем столе благодаря объединению нескольких кабелей в одной связке. Каждый разъем обладает своим цветовым кодом (PC99), что гарантирует правильное подключение.
Самовывоз
Доставка
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