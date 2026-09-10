Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель D-Link DKVM-CB 1.8м черный
KVM-кабели DKVM-CB/A и DKVM-CB/B длиной 1,8 м предназначены для подключения компьютера к KVM-переключателям D-Link DKVM-4K/A и DKVM-4K/B соответственно. Кабели оснащены 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на компьютере (кабель DKVM-CB/A также оснащен 6-контактными разъемами mini-DIN для подключения к портам PS/2 клавиатуры и мыши на KVM-переключателе), а также 15-контактными разъемами HDB для подключения к порту VGA на компьютере и KVM-переключателе. DKVM-CB/A и DKVM-CB/B позволяют сохранить пространство на рабочем столе благодаря объединению нескольких кабелей в одной связке. Каждый разъем обладает своим цветовым кодом (PC99), что гарантирует правильное подключение.
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