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Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)

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Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 1
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 2
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 3
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 4
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 5
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 6
Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DVI-D (m)
Разъем 2
DVI-D (m)
Длина кабеля, м
4
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 1
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 2
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 3
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 4
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 5
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 6
  • Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646627
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DVI-D (m)
Разъем 2
DVI-D (m)
Длина кабеля, м
4
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х3
Вес, г.
160

Описание товара Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)

DVI Кабель предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники, к телевизору, монитору, проектору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Кабель позволяет передавать видеосигнал с разрешением до FullHD 1080p 60Hz, 2560x1600 60Hz, благодаря чему картинка на экране будет великолепного качества, а впечатления от просмотра фильмов просто незабываемыми. Также кабель идеально подойдет для подключения профессионального и промышленного оборудования. Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно. Для защиты передаваемого сигнала от помех в кабеле используется двойное экранирование внутренних жил. Благодаря этому качество сигнала будет оставаться на высшем уровне. Произведен и сертифицирован для продажи в России и странах ТС

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DVI-D (m)
Разъем 2
DVI-D (m)
Длина кабеля, м
4
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
DVI Кабель предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники, к телевизору, монитору, проектору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Кабель позволяет передавать видеосигнал с разрешением до FullHD 1080p 60Hz, 2560x1600 60Hz, благодаря чему картинка на экране будет великолепного качества, а впечатления от просмотра фильмов просто незабываемыми. Также кабель идеально подойдет для подключения профессионального и промышленного оборудования. Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно. Для защиты передаваемого сигнала от помех в кабеле используется двойное экранирование внутренних жил. Благодаря этому качество сигнала будет оставаться на высшем уровне. Произведен и сертифицирован для продажи в России и странах ТС
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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