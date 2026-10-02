Кабель Greenconnect SLIM 3.0m HDMI 2.0 (GCR-51601)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646623
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
3
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х2
Вес, г.
66
Описание товара Кабель Greenconnect SLIM 3.0m HDMI 2.0 (GCR-51601)
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
3
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Кабель Greenconnect SLIM 3.0m HDMI 2.0 (GCR-51601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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