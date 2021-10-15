Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 поможет сохранить свежесть ваших продуктов намного дольше, чем если бы они хранились в обычных условиях. Это удобное и компактное устройство с электронным управлением, которое отлично подходит для использования в домашних условиях. Максимальная ширина рулона или пакета, который может использоваться в вакуумирования с помощью этого прибора, составляет 28 см. Упаковщик работает от обычный электросети. Потребляемая мощность достигает 100 Вт. Kitfort КТ-1507 работает в автоматическом режиме. Он откачивает воздух из пакета с продуктом, после чего запаивает его. Также предусмотрен отдельный режим пайки, с помощью которого вы можете запаять пакет без предварительного вакуумирования. На задней стороне корпуса имеется входной фитинг, предназначенный для подключения шланга, через который можно откачать воздух из контейнеров.Автоматический вакууматор Kitfort КТ-1507 станет настоящим помощником в вашем доме. Прибор имеет пластиковый корпус, окрашенный в черный цвет и выдержанный в лаконичном, строгом дизайне. Его вес при размерах 5х37х7 см составляет всего 0,6 кг. Создаваемое им разрежение достигает 0,65 бар. Для надежности устройство снабжено кнопками открывания крышки и защелками, расположенными по бокам корпуса. Благодаря им крышка не будет смещаться во время выкачивания воздуха.
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Достоинства:
Цена - качество. Недорогой, простой в управлении. Хорош для маленькой кухни. Так как очень компактный. Работает нормально.
Недостатки:
Нет пакетов в комплекте. Нужно заказывать отдельно. И в самом начале очень туго закрывается, но потом вроде все разработалось.
Комментарий:
Недорогой, прост. И всегда под рукой. Должен быть у каждой экономной хозяйки. Конечно же продлевает срок хранения и сохранность продуктов.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507
Достоинства:
Цена - качество. Недорогой, простой в управлении. Хорош для маленькой кухни. Так как очень компактный. Работает нормально.
Недостатки:
Нет пакетов в комплекте. Нужно заказывать отдельно. И в самом начале очень туго закрывается, но потом вроде все разработалось.
Комментарий:
Недорогой, прост. И всегда под рукой. Должен быть у каждой экономной хозяйки. Конечно же продлевает срок хранения и сохранность продуктов.