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Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500

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Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 1
Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 2
Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
  • Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379852
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х17х12
Вес, кг.
4.03

Описание товара Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500

Caso FastVAC 500 - мощный домашний вакууматор для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Обладает большим функционалом. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500




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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Страна производитель
Китай
Описание
Caso FastVAC 500 - мощный домашний вакууматор для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Обладает большим функционалом. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вакуумный упаковщик Caso FastVAC 500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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