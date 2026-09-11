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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474757
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Вакуумный упаковщик CASO HC 170 – это вакуумный упаковщик для тех, кто хочет приобрести надежный и компактный современный вакууматор для дома, с оптимальными техническими характеристиками, и при этом не переплачивая за дополнительные функции и дизайн. Производительности насоса CASO HC 170 9 л/мин и классического набора режимов вакуумации хватит для большинства задач по упаковке любых продуктов. Хозяйки оценят автоматическую упаковку любого продукта нажатием всего одной кнопки. Также обязательно стоит отметить наличие импульсного ручного режима, который поможет качественно завакуумировать влажные или деликатные продукты и режима вакуумации контейнеров (трубка идет в комплекте). Из дополнительных преимуществ вакуумного упаковщика стоит отметить широкий сварный шов, съемную вакуумную камеру, высокую мощность в 110 Ватт и яркую светодиодную индикацию режимов работы. Кроме того, на панели управления HC 170 также имеется отдельная индикация процесса ваккумации.
Вакуумный упаковщик CASO HC 170 – это вакуумный упаковщик для тех, кто хочет приобрести надежный и компактный современный вакууматор для дома, с оптимальными техническими характеристиками, и при этом не переплачивая за дополнительные функции и дизайн. Производительности насоса CASO HC 170 9 л/мин и классического набора режимов вакуумации хватит для большинства задач по упаковке любых продуктов. Хозяйки оценят автоматическую упаковку любого продукта нажатием всего одной кнопки. Также обязательно стоит отметить наличие импульсного ручного режима, который поможет качественно завакуумировать влажные или деликатные продукты и режима вакуумации контейнеров (трубка идет в комплекте). Из дополнительных преимуществ вакуумного упаковщика стоит отметить широкий сварный шов, съемную вакуумную камеру, высокую мощность в 110 Ватт и яркую светодиодную индикацию режимов работы. Кроме того, на панели управления HC 170 также имеется отдельная индикация процесса ваккумации.
Вакуумный упаковщик Caso HC 170 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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