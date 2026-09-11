Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596014
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный
Вакууматор Kitfort КТ-1526 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета. «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой. «Пайка» – устройство запаяет пакет без вакуумирования. «Стоп» – останавливает процесс выполнения любого действия. Закройте крышку и нажмите на её края до щелчка, зафиксировав. На панели управления выберите режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время запаивания увеличено. У КТ-1526 внутри находится фитинг для подсоединения шланга, с помощью которого можно вакуумировать еду в контейнеры. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров 1500-09. Для обеспечения надежности при выкачивании воздуха, вакууматор плотно закрывается. Чтобы открыть устройство нажмите одновременно боковые кнопки устройства, которые закрепляют положение крышки при выкачивании воздуха.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный
Вакууматор Kitfort КТ-1526 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета. «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой. «Пайка» – устройство запаяет пакет без вакуумирования. «Стоп» – останавливает процесс выполнения любого действия. Закройте крышку и нажмите на её края до щелчка, зафиксировав. На панели управления выберите режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время запаивания увеличено. У КТ-1526 внутри находится фитинг для подсоединения шланга, с помощью которого можно вакуумировать еду в контейнеры. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров 1500-09. Для обеспечения надежности при выкачивании воздуха, вакууматор плотно закрывается. Чтобы открыть устройство нажмите одновременно боковые кнопки устройства, которые закрепляют положение крышки при выкачивании воздуха.
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный