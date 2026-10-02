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Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 6
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Hubcap Music
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 6
  • Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537341160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Hubcap Music
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Down On The Farm, Self Sufficient Man, Keep On Keepin' On, Over You, 4: AM, Purple Shadows, Freedom Road, Home, Hope, Heavy Weight, Coast Is Clear
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка

Hubcap Music - шестой студийный альбом Seasick Steve.

Отзывы о товаре Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537341160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Hubcap Music
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Down On The Farm, Self Sufficient Man, Keep On Keepin' On, Over You, 4: AM, Purple Shadows, Freedom Road, Home, Hope, Heavy Weight, Coast Is Clear
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Hubcap Music - шестой студийный альбом Seasick Steve.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Hubcap Music (0602537341160) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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