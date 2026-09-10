Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка
Burnin — студийный альбом ямайской рэгги-группы The Wailers, вышедший в 1973 году. Burnin, начинающийся с «Get Up Stand Up», призыва к действию, держит более конфронтационный и воинственный тон, чем предыдущие альбомы. Это последний альбом, записанный в составе Марли-Тош-Уэйлер. Питер Тош и Банни Уэйлер покидают коллектив и начинают сольную карьеру, а The Wailers меняют название на Bob Marley &amp;amp;amp;amp; The Wailers. Композиция «I Shot The Sheriff», перепетая Эриком Клэптоном и вошедшая в альбом 461 Ocean Boulevard, заняла 1-ю позицию в Billboard Hot 100[4]. Сам альбом занял #151-ю позицию в Billboards Pop Albums и #41-ю позицию в Billboards Black Albums. В 2003 году Burnin занял 319-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году альбом был внесён в регистр «National Recording Registry» Библиотеки Конгресса США за его историческое и культурное значение.
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