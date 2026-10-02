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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402217
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка

Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
LADY SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Lady Sings The Blues (0600753458877) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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