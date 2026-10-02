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Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 2
Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 3
Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 4
Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402125
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка

Track List

A1Rise And Shine7:37
A2Canvas9:57
B1Portraits Of An Angel5:24
B2Enoch's Meditation8:12
B3Centelude1:06
C1Jelly's Da Beener7:46
C2Chant8:17
D1Riot6:20
D2North Portland5:51
D3I Remember5:58

Отзывы о товаре Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Rise And Shine7:37
A2Canvas9:57
B1Portraits Of An Angel5:24
B2Enoch's Meditation8:12
B3Centelude1:06
C1Jelly's Da Beener7:46
C2Chant8:17
D1Riot6:20
D2North Portland5:51
D3I Remember5:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Canvas (0602577436000) виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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