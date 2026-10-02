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Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка

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Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 1
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 2
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 3
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 4
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 5
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 6
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 7
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 8
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 9
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 10
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 11
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Pink Moon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 7
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 8
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 9
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 10
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 11
  • Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records, ООО Юниверсал Мьюзик
Barcode
[0602517456976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Pink Moon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка

Переиздание третьго студийного альбома Ника Дрейка, вышедшего в 1972 году. Five Leaves Left занимает 320 место в списке 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Ник Дрейк - автор и исполнитель песен из Великобритании, исполнявший грустные и сумрачные композиции под акустическую гитару, со строем которой много экспериментировал. В его лирике преобладают образы природных стихий: луны, реки, дождя, моря, деревьев, тумана, времен года. В 1968 году, когда Дрейку было всего двадцать лет, он подписал контракт с Island Records, но при жизни так и не добился значительного успеха, прежде всего из-за нежелания давать концерты и интервью. Ник Дрейк ушел из жизни в возрасте 26 лет, записав три студийных альбома, которые впоследствии оказали влияние на многих известных музыкантов.

Отзывы о товаре Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Import Music Service
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records, ООО Юниверсал Мьюзик
Barcode
[0602517456976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
Pink Moon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание третьго студийного альбома Ника Дрейка, вышедшего в 1972 году. Five Leaves Left занимает 320 место в списке 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Ник Дрейк - автор и исполнитель песен из Великобритании, исполнявший грустные и сумрачные композиции под акустическую гитару, со строем которой много экспериментировал. В его лирике преобладают образы природных стихий: луны, реки, дождя, моря, деревьев, тумана, времен года. В 1968 году, когда Дрейку было всего двадцать лет, он подписал контракт с Island Records, но при жизни так и не добился значительного успеха, прежде всего из-за нежелания давать концерты и интервью. Ник Дрейк ушел из жизни в возрасте 26 лет, записав три студийных альбома, которые впоследствии оказали влияние на многих известных музыкантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Drake - Pink Moon (0602517456976) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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