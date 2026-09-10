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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый

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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 1
Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 2
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 4
Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 5
Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
18
Формат клавиатуры
цифровой блок
Тип подключения
проводное
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 1
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 2
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 3
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 4
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 5
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 397066
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровой блок, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
цифровой блок
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
198

Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый

Клавиатура A4Tech предлагает функциональность и простоту использования, идеально подходящей для повседневной работы с ПК. Эта модель, обладая мембранной конструкцией, обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным и не отвлекающим. Клавиатура соединяется с устройством через надежное проводное подключение с интерфейсом USB Type-A. С длиной кабеля 1.5 метра, вы можете удобно расположить клавиатуру на рабочем месте. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что добавляет стиль и современность в любой интерьер. Несмотря на наличие всего 18 клавиш, каждый элемент этой клавиатуры тщательно продуман для оптимального использования. Легкость конструкции, весом всего 139 грамм, делает её портативной и легкой в транспортировке. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к деталям и качеству исполнения, гарантирует долговечность и надёжность данной клавиатуры. Это отличный выбор для пользователей, которые ищут бюджетное, но качественное решение для взаимодействия с ПК.

Отзывы о товаре Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровой блок, документация, упаковка
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
цифровой блок
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech предлагает функциональность и простоту использования, идеально подходящей для повседневной работы с ПК. Эта модель, обладая мембранной конструкцией, обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным и не отвлекающим. Клавиатура соединяется с устройством через надежное проводное подключение с интерфейсом USB Type-A. С длиной кабеля 1.5 метра, вы можете удобно расположить клавиатуру на рабочем месте. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что добавляет стиль и современность в любой интерьер. Несмотря на наличие всего 18 клавиш, каждый элемент этой клавиатуры тщательно продуман для оптимального использования. Легкость конструкции, весом всего 139 грамм, делает её портативной и легкой в транспортировке. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к деталям и качеству исполнения, гарантирует долговечность и надёжность данной клавиатуры. Это отличный выбор для пользователей, которые ищут бюджетное, но качественное решение для взаимодействия с ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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