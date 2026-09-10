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Печатающая головка Canon QY6-0082 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка Canon QY6-0082

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Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 1
Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 2
Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 1
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 2
  • Печатающая головка Canon QY6-0082 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394226
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
80

Описание товара Печатающая головка Canon QY6-0082

Печатающая головка CANON iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450 (QY6-0082)

Отзывы о товаре Печатающая головка Canon QY6-0082




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Описание
Печатающая головка CANON iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450 (QY6-0082)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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