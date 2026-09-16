Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние , 736154
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%4 980 руб. 6 470 руб.
В наличии
Код товара: 736154
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 980 руб. -23%
6 470 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
80
Описание товара Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : Печатающая головка , коробка Причина уценки : вскрыта
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Печатающая головка
Совместимость
для Canon iP7250/MG5450/5480/5550/6400/6420/6450
Страна производитель
Япония
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : Печатающая головка , коробка Причина уценки : вскрыта
Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Печатающая головка Canon QY6-0082 хорошее состояние