Картридж струйный Cactus CS-EPT01D100 T01D1 черный (860мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.5
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT01D100 T01D1 черный (860мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP
Струйный картридж Cactus CS-EPT01D100 T01D1 черный обеспечит бесперебойную работу и оптимальные условия эксплуатации, которые позволят сделать срок службы устройства максимально долгим. Данный картридж заправлен высококачественными чернилами, создающими при печати ровный и глубокий цвет.
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Струйный картридж Cactus CS-EPT01D100 T01D1 черный обеспечит бесперебойную работу и оптимальные условия эксплуатации, которые позволят сделать срок службы устройства максимально долгим. Данный картридж заправлен высококачественными чернилами, создающими при печати ровный и глубокий цвет.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT01D100 T01D1 черный (860мл) для Epson WorkForce Pro WF-C529R/C529RDTW/C529RDTW EPP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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