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Картридж лазерный Ricoh MP C400E (842236) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Ricoh MP C400E (842236) желтый

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Картридж лазерный Ricoh MP C400E (842236) желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394186
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
48х9х7
Вес, г.
450

Описание товара Картридж лазерный Ricoh MP C400E (842236) желтый

Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах. В основе нашей деятельности лежит вера в силу творческих идей и наш долг по сбережению драгоценных ресурсов планеты — людей и окружающей среды. И эта вера дает нам силы совершенствоваться. Здесь вы найдете информацию о наших идеалах и о том, что мы делаем, чтобы обеспечить устойчивое развитие общества. В 1946 г. основатель компании Киёси Итимура сформулировал основополагающие принципы нашей философии: люби своего соседа, люби свою страну, люби свою работу. Они лежат в основе идеологии нашего бизнеса, и, ориентируясь на них, мы заботимся о благополучии наших партнеров, клиентов, родных и близких — и всего общества. Придерживаясь нашей философии управления, мы стремимся к поддержанию социальной и экологической устойчивости, помня об ответственности перед будущими поколениями.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Ricoh MP C400E (842236) желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах. В основе нашей деятельности лежит вера в силу творческих идей и наш долг по сбережению драгоценных ресурсов планеты — людей и окружающей среды. И эта вера дает нам силы совершенствоваться. Здесь вы найдете информацию о наших идеалах и о том, что мы делаем, чтобы обеспечить устойчивое развитие общества. В 1946 г. основатель компании Киёси Итимура сформулировал основополагающие принципы нашей философии: люби своего соседа, люби свою страну, люби свою работу. Они лежат в основе идеологии нашего бизнеса, и, ориентируясь на них, мы заботимся о благополучии наших партнеров, клиентов, родных и близких — и всего общества. Придерживаясь нашей философии управления, мы стремимся к поддержанию социальной и экологической устойчивости, помня об ответственности перед будущими поколениями.
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Отзывы


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