Набор принадлежностей Metabo 627190000
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Характеристики
Описание товара Набор принадлежностей Metabo 627190000
Набор сверл Metabo 627190000 состоит из 18 предметов и включает сверла для сверления дерева, камня и металла диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Такой комплект обеспечит вас оснасткой разного назначения, использовать которую вы сможете в сверлильном станке или электродрели. Спиральные (винтовые) сверла изготовлены методом проката из стали марки HSS-R - инструментальной быстрорежущей стали. Все представленные в комплекте Metabo 627190000 сверла для обработки металла, дерева и минеральных стройматериалов снабжены шестигранными хвостовиками для фиксации в патронах инструментов. Большим преимуществом комплекта является пластиковый пенал с прозрачной передней крышкой, в котором находится вся оснастка. Пенал позволит с удобством хранить и перевозить ваши сверла без риска потерять некоторые из них.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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