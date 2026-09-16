Набор инструмента для дома STAYER Master-67 67 предметов, универсальный (22055-H67)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб.
В наличии
Код товара: 708526
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х16х15
Вес, кг.
3.95
Описание товара Набор инструмента для дома STAYER Master-67 67 предметов, универсальный (22055-H67)
Универсальный набор инструментов для выполнения широкого вида ремонтных работ Удобное хранение и транспортировка в пластиковом кейсе Высокопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит Удобные рукоятки
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
67
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструментов для выполнения широкого вида ремонтных работ Удобное хранение и транспортировка в пластиковом кейсе Высокопрочная CrV сталь Высокоточный наконечник бит Удобные рукоятки
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструмента для дома STAYER Master-67 67 предметов, универсальный (22055-H67) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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