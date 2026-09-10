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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016

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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Витринный образец
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
790 руб.  1 309 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393679
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Характеристики

Бренд
Stellar
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Минимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
80
Комплектация
игровое поле с сотами и 80 фишками
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
550

Описание товара Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016

Мозаика с крупными круглыми фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов.

Отзывы о товаре Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016




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Характеристики
Бренд
Stellar
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Минимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
80
Комплектация
игровое поле с сотами и 80 фишками
Страна производитель
Россия
Описание
Мозаика с крупными круглыми фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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