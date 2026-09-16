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Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 716708
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Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние, 716708

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Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Количество деталей
80
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 1
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 2
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 3
  • Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
280 руб.  790 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние
280 руб. -65%
790 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stellar
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
550

Описание товара Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле

Отзывы о товаре Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Stellar
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Количество деталей
80
Комплектация
игровые аксессуары, инструкция, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, поле , мозаика ( 80 деталей) Причина уценки: повреждена коробка, повреждено поле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мозаика сфера 80 фишек в коробке 01016 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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