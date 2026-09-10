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Дидактический набор "Мой сад" 87062 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дидактический набор "Мой сад" 87062

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Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 1
Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 2
Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 3
Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 4
Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 5
Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 1
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 2
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 3
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 4
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 5
  • Дидактический набор &quot;Мой сад&quot; 87062 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
910 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393480
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Характеристики

Бренд
Кнопа
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х6
Вес, г.
500

Описание товара Дидактический набор "Мой сад" 87062

Дидактическая игра «Мой сад» в игровой форме поможет освоить малышам счет, цифры, названия овощей, а также различные логические комбинации из нескольких предметов. Набор предназначен для развивающих занятий с детьми и на начальном этапе предполагает участие взрослого, чтобы объяснить ребенку условия игры и познакомить с окружающим миром. Игра направлена на развитие логики, наблюдательности и развитие когнитивных способностей ребенка. Комбинирование приблизительно одинаковых по форме овощей, которые имеют различия в мелких деталях развивают наблюдательность и внимание к мелочам. Игра укомплектована коробкой с игровым полем. Фигурками фруктов, цветными карточками и контейнером. Игровое поле поделено на 5 секторов (грядок) с равным количеством отверстий для овощей. В качестве дидактического материала используются фигурки овощей в 5-ти цветовых вариантах и карточки с изображениями овощей, цвета, цифр, комбинации цвета и цифр.

Отзывы о товаре Дидактический набор "Мой сад" 87062




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Характеристики
Бренд
Кнопа
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, картон
Страна производитель
Китай
Описание
Дидактическая игра «Мой сад» в игровой форме поможет освоить малышам счет, цифры, названия овощей, а также различные логические комбинации из нескольких предметов. Набор предназначен для развивающих занятий с детьми и на начальном этапе предполагает участие взрослого, чтобы объяснить ребенку условия игры и познакомить с окружающим миром. Игра направлена на развитие логики, наблюдательности и развитие когнитивных способностей ребенка. Комбинирование приблизительно одинаковых по форме овощей, которые имеют различия в мелких деталях развивают наблюдательность и внимание к мелочам. Игра укомплектована коробкой с игровым полем. Фигурками фруктов, цветными карточками и контейнером. Игровое поле поделено на 5 секторов (грядок) с равным количеством отверстий для овощей. В качестве дидактического материала используются фигурки овощей в 5-ти цветовых вариантах и карточки с изображениями овощей, цвета, цифр, комбинации цвета и цифр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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